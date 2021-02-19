МАУ с марта восстанавливает ряд отмененных рейсов: куда летать

19 февраля, 2021, 13:44

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с марта возобновляет ряд отмененных на период карантина рейсов

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, МАУ с 1 марта начинает постепенное восстановление своей сети. В частности, восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина и увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях.

В частности, в начале марта авиакомпания возобновит рейсы из Киева в Женеву и Праги, а в конце марта будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

Отмечается, что увеличенная частота состоится между Киевом и Дубаем - до шести рейсов в неделю. Начиная с мая 2021 увеличение частот состоится между Украиной и Стамбулом - до 21 частоты в неделю.

Дополнительно МАУ выполнит рейсы по маршрутам Киев-Дели Киев 25 февраля, 5, 13 и 18 марта, а также Киев-Ташкент-Киев 28 февраля, 10, 21, 31 марта с обратным рейсом на следующий день.

В марте авиакомпания увеличит частоту полетов в ежедневной по маршрутам Киев-Амстердам-Киев, Киев-Париж-Киев, Киев-Милан-Киев, Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Ереван-Киев, Киев-Тель-Авив-Киев.

В пресс-службе также добавили, что в МАУ предлагает скидки от 20 до 50% на некоторые направления с 22 февраля по 1 марта.

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