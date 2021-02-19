Лукашенко намерен развивать в Беларуси "хороший национализм"

19 февраля, 2021, 16:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен развивать "хороший национализм"

Об этом он заявил на встрече с артистами Купаловского театра, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко заявил, что "национализм - это не болтовня на языке", а сохранение белорусских традиций.

"Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И это будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и обвиняют. Но я говорю: я президент Беларуси. При всей любви к русским, я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что нужно нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb