Курс валют: гривна укрепилась к доллару
19 февраля, 2021, 09:21
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 февраля 2021 года на отметке 27,84 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 18 февраля курс составил 27,90 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 19 февраля установлен на уровне 33,65 грн / евро. По состоянию на 18 февраля курс составлял 33,64 грн / евро.
На наличном рынке 19 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,90 продают - по 27,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,20 грн / $, продажи - в пределах 27,95 - 28,95 грн / $.
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