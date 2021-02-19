Курс биткоина достиг $54 тыс.
19 февраля, 2021, 18:54
Цена криптовалюты снова обновила исторический рекорд
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
По состоянию на 17:40 Bitcoin подорожал до $53 704
Общая стоимость рыночной капитализации также установила рекорд, достигнув 1 трлн долларов. Доля биткоина занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти