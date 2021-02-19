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Espreso.tvОбществоКурс биткоина достиг $54 тыс.

Курс биткоина достиг $54 тыс.


фото: Главком
Цена криптовалюты снова обновила исторический рекорд
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
 
По состоянию на 17:40 Bitcoin подорожал до $53 704
 
Общая стоимость рыночной капитализации также установила рекорд, достигнув 1 трлн долларов. Доля биткоина занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалют.

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