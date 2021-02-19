Курс биткоина достиг $54 тыс.

19 февраля, 2021, 18:54

Цена криптовалюты снова обновила исторический рекорд

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk

По состоянию на 17:40 Bitcoin подорожал до $53 704

Общая стоимость рыночной капитализации также установила рекорд, достигнув 1 трлн долларов. Доля биткоина занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалют.