Кулеба: беспокоиться из-за отсутствия контакта Зеленского и Байдена не стоит

19 февраля, 2021, 10:32

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается, однако президент Джо Байден сейчас "сосредоточен на внутриполитической повестке дня"

Об этом он рассказал в пятницу на брифинге в Киеве, сообщает Европейская правда .

"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, вчера он получил последний отчет из посольства в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации, и он не видит причин для беспокойства.

"В том числе они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Ведется нормальная плановая работа, подготовка к этому разговору", - сказал министр.

По словам Кулебы, президент США "практически свел к нулю" все международные контакты и сейчас сосредоточен на внутренних делах.

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов является сводной практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режиме. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня ", - отметил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb