Ко Дню Героев Небесной Сотни телеканал Еспресо покажет докфильм "Свобода или Смерть"

19 февраля, 2021, 13:19

Ко Дню Героев Небесной Сотни телеканал Еспресо покажет документальную работу украинца из США Демьяна Колодия "Свобода или Смерть"

Зимой 2013 года режиссер украинского происхождения (его родители эмигрировали из Украины во время Второй Мировой войны) специально приехал на Майдан, чтобы сделать фильм об украинской Революцию, и донести правду о событиях в Украине мира - события, изменившие украинской истории.

Фильм запланирован в эфире Еспресо 20 февраля 22:00.