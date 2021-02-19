Хотела снять порчу с семьи: жительница Прилук отдала почти миллион гривен мошенницам

19 февраля, 2021, 16:59

Полицейские задержали двух злоумышленниц, которые обманули 67-летнюю жительницу Прилук почти на миллион гривен, обещая "снять порчу"

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

18 февраля в полицию обратилась 67-летняя прилучанка, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.

"Поскольку у потерпевшей раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам $30 тыс., €1500 и 20 тыс.грн. После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшая предоставила полицейским приметы злоумышленниц: у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски. К поискам и задержание злоумышленниц были привлечены сотрудники полиции Черниговщины.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 рождения. После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем сняли такси и отправились в направлении города Днипро.

"Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег с Днепропетровщины правоохранители оперативно задержали подозреваемых", - рассказал начальник Управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране.

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в форме лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Фото: npu.gov.ua

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