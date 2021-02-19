Хомчак и Таран претендуют на одни и те же средства и финансы - Арестович о конфликте между руководителями армии
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал .
"Это досадная реальность, связанная с тем, что когда 21 марта 2020 года распределили обязанности между ними, ввели должность главнокомандующего, а не распределили обязанности по закону. Это первое и главное задание", - сказал Арестович.
Он добавил, что Хомчак И Таран претендуют на одни и те же средства и финансы. Для того, чтобы прекратить противостояние, необходимо на законодательном уровне разделить сферы их влияния.
"Это первое и самое главное задание. Потому что если даже лучших друзей сейчас поставить на эти должности, через неделю они будут смертельными врагами", - подчеркнул Арестович.
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