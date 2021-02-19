Хомчак и Таран претендуют на одни и те же средства и финансы - Арестович о конфликте между руководителями армии

19 февраля, 2021, 09:26

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в Украине продолжается конфликт между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал .

"Это досадная реальность, связанная с тем, что когда 21 марта 2020 года распределили обязанности между ними, ввели должность главнокомандующего, а не распределили обязанности по закону. Это первое и главное задание", - сказал Арестович.

Он добавил, что Хомчак И Таран претендуют на одни и те же средства и финансы. Для того, чтобы прекратить противостояние, необходимо на законодательном уровне разделить сферы их влияния.

"Это первое и самое главное задание. Потому что если даже лучших друзей сейчас поставить на эти должности, через неделю они будут смертельными врагами", - подчеркнул Арестович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb