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Espreso.tvСпортКапитан "Шахтера" назвал главную ошибку команды в матче с "Маккаби" в ЛЕ

Капитан "Шахтера" назвал главную ошибку команды в матче с "Маккаби" в ЛЕ


фото: Getty Images
Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко убежден, что его команда не должна была расслабляться после забитого мяча в ворота "Маккаби"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам Степаненко, "Шахтер" контролировал игру в победном матче с "Маккаби" (2:0), но расслабился после забитого мяча.

"Понравилось, как в первом тайме мы минут 25-30 контролировали мяч, вступали сразу в прессинг и отбор, не давали игрокам" Маккаби "выйти в атаку. По-моему, у них только угловые были, которые таили опасность у наших ворот . А так, в принципе, мы все контролировали. Вот когда забили гол, стали останавливаться, действовать более вальяжно, но расслабляться никак нельзя ".

Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.

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