Капитан "Шахтера" назвал главную ошибку команды в матче с "Маккаби" в ЛЕ
19 февраля, 2021, 15:42
Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко убежден, что его команда не должна была расслабляться после забитого мяча в ворота "Маккаби"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам Степаненко, "Шахтер" контролировал игру в победном матче с "Маккаби" (2:0), но расслабился после забитого мяча.
"Понравилось, как в первом тайме мы минут 25-30 контролировали мяч, вступали сразу в прессинг и отбор, не давали игрокам" Маккаби "выйти в атаку. По-моему, у них только угловые были, которые таили опасность у наших ворот . А так, в принципе, мы все контролировали. Вот когда забили гол, стали останавливаться, действовать более вальяжно, но расслабляться никак нельзя ".
Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой".
- В последнем матче игрового дня донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2:0.
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