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Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021 год

Кабинет министров утвердил пакеты Программы медицинских гарантий на 2021 год

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Еспресо.TV .

Постановлением предусмотрено внедрение нового пакета услуг по вакцинации населения от COVID-19. Также предусматривается отмена ковдидного пакета для "экстренки".

В то же время глобальная ставка для "екстренкы" повысится до 235 грн в год, тогда как ранее она составляла 163 грн. Внедряются коэффициенты - 1,08 за обнаружение 100 человек на 100 тыс. Населения; 1,16 - по 100-200 человек; 1,24 - по 200-300 чел., 1,32 - более 300 человек ", - сказала Садовьяк.

Она отметила, что в целом в Программу медицинских гарантий на 2021 входить 35 пакетов.

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