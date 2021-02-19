Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021 год

19 февраля, 2021, 10:15

Кабинет министров утвердил пакеты Программы медицинских гарантий на 2021 год

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Еспресо.TV .

Постановлением предусмотрено внедрение нового пакета услуг по вакцинации населения от COVID-19. Также предусматривается отмена ковдидного пакета для "экстренки".

В то же время глобальная ставка для "екстренкы" повысится до 235 грн в год, тогда как ранее она составляла 163 грн. Внедряются коэффициенты - 1,08 за обнаружение 100 человек на 100 тыс. Населения; 1,16 - по 100-200 человек; 1,24 - по 200-300 чел., 1,32 - более 300 человек ", - сказала Садовьяк.

Она отметила, что в целом в Программу медицинских гарантий на 2021 входить 35 пакетов.

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