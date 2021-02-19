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Espreso.tvОбществоК военным не применяются штрафы за огонь на российские провокации, - Шмыгаль

К военным не применяются штрафы за огонь на российские провокации, - Шмыгаль


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к военным не применяются штрафы за огонь на российские провокации

Об этом сказал Шмыгаль во время выступления в Раде, передает Еспресо.TV .

"К военнослужащим в проведении операции Объединенных сил штрафы за огонь на российские провокации не применяются. Для создания безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава, участвующего в мероприятиях отпора, сдерживание вооруженной агрессии РФ введен выплату соответствующей денежной вознаграждения военным ВСУ, командирам отделений, взводов, рот, батальонов, дивизионов и бригад. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учетных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц ", - сказал премьер.

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