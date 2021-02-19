Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на одобрение использования своей вакцины от COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В компании отметили, что это является предпосылкой для поставки вакцины в рамках COVAX.
Вакцина от Johnson & Johnson дает иммунитет после одной дозы. Кроме того, препарат легче транспортировать. Она остается пригодной к применению в течение двух лет за хранение в условиях -20°С и по меньшей мере три месяца при температуре 2-8°С.
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Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний, вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". Во избежании "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.
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