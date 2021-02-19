Глава ВОЗ Гебреисус заявил о необходимости нового глобального соглашения по противодействию пандемии

19 февраля, 2021, 21:35

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир нуждается в новом международном соглашении по борьбе с пандемиями

Об этом Гебреисус сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Укринформ .

"Я думаю, что Большая семерка должна предложить "пандемическое соглашение", в которое можно внести многое из того, о чем мы говорили раньше. Если мы серьезно относимся к пандемии, нам нужно новое соглашение", - сказал Гебреисус.

По мнению главы ВОЗ, в таком соглашении следует предусмотреть увеличение финансирования общественного здоровья, механизмы распределения вакцин и тому подобное.

Гебреисус также предостерег от политики изоляционизма, отметив необходимость совместной работы

"Ключевой является совместная работа, учитывая, что мир - это очень взаимосвязано маленькое село и закрытия в себе не поможет. Мы должны сотрудничать и очень дорого заплатили за это осознание. Необходимо уделять внимание солидарности", - подытожил гендиректор ВОЗ.

Напомним, Госдеп США заявил о возвращении страны в ВОЗ и намерен внести $200 млн в бюджет организации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb