Глава ВОЗ Гебреисус заявил о необходимости нового глобального соглашения по противодействию пандемии
Об этом Гебреисус сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Укринформ .
"Я думаю, что Большая семерка должна предложить "пандемическое соглашение", в которое можно внести многое из того, о чем мы говорили раньше. Если мы серьезно относимся к пандемии, нам нужно новое соглашение", - сказал Гебреисус.
По мнению главы ВОЗ, в таком соглашении следует предусмотреть увеличение финансирования общественного здоровья, механизмы распределения вакцин и тому подобное.
Гебреисус также предостерег от политики изоляционизма, отметив необходимость совместной работы
"Ключевой является совместная работа, учитывая, что мир - это очень взаимосвязано маленькое село и закрытия в себе не поможет. Мы должны сотрудничать и очень дорого заплатили за это осознание. Необходимо уделять внимание солидарности", - подытожил гендиректор ВОЗ.
- Напомним, Госдеп США заявил о возвращении страны в ВОЗ и намерен внести $200 млн в бюджет организации.
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