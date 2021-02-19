Германия внесет дополнительно 1,5 млрд евро в бюджет инициативе COVAX
19 февраля, 2021, 23:02
Германия предоставит еще 1,5 евро к инициативе глобального доступа к вакцинам против коронавируса (COVAX).
Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности , передает Укринформ .
По словам главы немецкого правительства, она сообщила коллег по G7, что Берлин выделит еще 1,5 млрд евро для COVAX.
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В общем страна уже направила на программу 2,5 млрд евро.
Меркель отметила, что пока не будут вакцинированы все жители планеты, "мы все остаемся в опасности".
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