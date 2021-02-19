Футболист "Шахтера" Матвиенко попал в сборную лучших игроков Лиги Европы

19 февраля, 2021, 13:24

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко попал в символическую сборную лучших игроков первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored .

Авторитетный статистический портал оценил игру Матвиенко в 8,2 балла. Это второй показатель среди защитников, которые попали в символическую сборную лучших игроков первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В победном матче с "Маккаби" (2: 0) Николай Матвиенко отдал результативную передачу на Алана Патрика, когда "Шахтер" забивал первый гол.

В этом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 30 матчей.

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