Футболист "Шахтера" Матвиенко попал в сборную лучших игроков Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored .
Авторитетный статистический портал оценил игру Матвиенко в 8,2 балла. Это второй показатель среди защитников, которые попали в символическую сборную лучших игроков первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В победном матче с "Маккаби" (2: 0) Николай Матвиенко отдал результативную передачу на Алана Патрика, когда "Шахтер" забивал первый гол.
В этом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 30 матчей.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой".
- В последнем матче игрового дня донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2: 0.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти