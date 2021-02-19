Футболист "Динамо" рассказал, что удалил Instagram из-за ревности жены

19 февраля, 2021, 14:22

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев признался, что из-за ревности жены ему пришлось удалить свой аккаунт в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "ВидДушиВДушу".

По словам Караваева, его жене не нравилось, когда он лайкав других девушек.

"Почему удалил страницу? Надоело. Да и разные девушки стали писать. Высылали голые фото? Нет. Просто это надоело моей жене. Поэтому я удалил аккаунт, чтобы искоренить проблему. Ей не нравилось, что часто пишут смс. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые. Бывает, ответишь на то, жене это не нравилось. Сильно ревновала. Instagram мне нужен был, чтобы смотреть и лайкать фото. Хотя девушек я не лайкав. Ведь, когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно ", - признался Караваев в интервью.

В текущем сезоне 28-летний Александр Караваев провел 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость украинца составляет 3,5 млн евро.

В прошлом году сообщалось, что защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его партнер по команде Александр Зинченко никогда не употреблял алкоголя .