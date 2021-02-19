ФСБ сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной радикальной группы" в Воронеже

19 февраля, 2021, 12:40

В российском Воронеже силовики заявили о якобы прекращении деятельности сторонников "украинской молодежной группы ТКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств"

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ информирует, что у задержанных якобы нашли "экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащих информацию о совершенных преступлениях".

На сайте управления Следственного комитета по Воронежской области отмечено, что ведомство завело уголовные дела о нарушении ненависти или вражды группой лиц на трех местных жителей 18, 19 и 33 лет.

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