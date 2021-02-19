ФСБ сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной радикальной группы" в Воронеже
19 февраля, 2021, 12:40
В российском Воронеже силовики заявили о якобы прекращении деятельности сторонников "украинской молодежной группы ТКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств"
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ информирует, что у задержанных якобы нашли "экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащих информацию о совершенных преступлениях".
На сайте управления Следственного комитета по Воронежской области отмечено, что ведомство завело уголовные дела о нарушении ненависти или вражды группой лиц на трех местных жителей 18, 19 и 33 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти