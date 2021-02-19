Еще не определен конкретный срок перепродажи вакцин Украине, - МОЗ Польши

19 февраля, 2021, 08:48

В Польше рассказали, когда смогут перепродать Украине вакцину от коронавируса

Об этом проинформировал заместитель министра здравоохранения Польши Томаш Милковський, передает 24 канал .

Польша планирует перепродать нескольким странам, которые не входят в ЕС, 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Среди государств, которые могут получить препарат - Украина.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были надежды, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей", - рассказал заместитель главы Минздрава.

Варшава приобрела в AstraZeneca 20 млн доз вакцины. 16 млн из них планируют использовать для иммунизации самих поляков. В AstraZeneca обещали, что вакцины на польскую территорию поступят уже в первом полугодии 2021 года.

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