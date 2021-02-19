Экс-суддью Апелляционного суда Черкасской области за взятки приговорили к двум годам заключения, - ВАКС

Об этом сообщает пресс0служба ВАКС.

"Выбирая между двумя альтернативными видами наказания, предусмотренными санкцией ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно: штрафа, размер которого на момент совершения уголовного преступления составлял от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, и лишения свободы на срок от двух до пяти лет, суд принял во внимание, что обвиняемый не жалел о содеянном, не оценивал негативно свои действия и не демонстрировал готовности понести наказание за них. Кроме того, обвиняемый совершил уголовное преступление, будучи судьей апелляционной инстанции, а неправомерную выгоду получил за влияние на судей первой инстанции, что подрывает авторитет судебной ветви власти. Учитывая это, суд пришел к выводу, что обвиняемому необходимо назначить основное наказание на уровне нижней границы санкции ч. 2 ст. 369-2 УК Украины в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

ВАКС признал виновным судью в отставке в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Отметим, что бывший судья Апелляционного суда Черкасской области обвинялся в том, что в августе 2018 года он получил средства от местного жителя для оказания влияния на судей одного из районных судов Черкасской области, чтобы те приняли положительное решение по административным делам в интересах этого лица. Судью уличили вблизи места проживания сразу после получения всей суммы непрaвомерной выгоды.

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