Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Луческу, обвинившего голкипера "Динамо" в утраченной победе в ЛЕ
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua
По словам Евгения Левченко, который провел 9 матчей за сборную Украины, Мирча Луческу не должен был публично обвинять Бущана в пропущенном мяче от "Брюгге" (1:1).
"На мой взгляд, непрофессионально со стороны Луческу высказывать претензии БУЩАН сразу после матча на камеру, а не в раздевалке в присутствии команды. Такие высказывания не подходят Мистеру. Тем более, что нельзя всех собак за пропущенный гол вешать на Бущана. Жора больше ошибся позиционно, ведь нужно было или до конца выходить из ворот и сносить мяч вместе с головой соперника, или оставаться на линии. Но вот Бущана обвинять нельзя. В моем понимании, это была коллективная ошибка ", - сказал Левченко.
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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в пропущенном мяче от "Брюгге" виновен голкипер Георгий Бущан.
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