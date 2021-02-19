Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Луческу, обвинившего голкипера "Динамо" в утраченной победе в ЛЕ

19 февраля, 2021, 19:32

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал Мирча Луческу, который публично обвинил голкипера "Динамо" Георгия Бущана в утраченной победе в Лиге Европы

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua

По словам Евгения Левченко, который провел 9 матчей за сборную Украины, Мирча Луческу не должен был публично обвинять Бущана в пропущенном мяче от "Брюгге" (1:1).

"На мой взгляд, непрофессионально со стороны Луческу высказывать претензии БУЩАН сразу после матча на камеру, а не в раздевалке в присутствии команды. Такие высказывания не подходят Мистеру. Тем более, что нельзя всех собак за пропущенный гол вешать на Бущана. Жора больше ошибся позиционно, ведь нужно было или до конца выходить из ворот и сносить мяч вместе с головой соперника, или оставаться на линии. Но вот Бущана обвинять нельзя. В моем понимании, это была коллективная ошибка ", - сказал Левченко.

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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

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