Дубневичи через Печерский суд забирают в НАБУ дело о хищении газа на 2,1 млрд грн

19 февраля, 2021, 14:16

Производство хотят передать в Генпрокуратуру, хотя Бюро расследует его с 2016 года

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует "Еспресо.Захид" .

"Печерский районный суд Киева снова незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП. 10 февраля он принял решение, согласно которому Генеральный прокурор должен забрать в НАБУ дело о хищении газа, принадлежавшего НАК" Нафтогаз Украины ", на 729, 8 млн грн и передать ее другому органу досудебного расследования. Решение необоснованное, принятое с нарушением подсудности. НАБУ и САП его обжаловали, подав 18 февраля апелляционную жалобу в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, - как того требует закон ", - говорится в сообщении НАБУ.

Как добавляют в НАБУ, расследование, судьбой которого "внезапно" проникся Печерский райсуд столицы, детективы завершилась в октябре 2020 года, сейчас же уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела.

Это уже второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовск и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

Напомним , в января 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам: четырем чиновникам компаний-владелицы ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", и физической лицу- "куратору" схемы, была приближенной к народным депутатам Ярослава и Богдана Дубневичей.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд. Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта передали в управление АРМА.

Расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабря 2016 года по материалам НКРЕКП и СМИ.

Отметим, по данным реестров, владельцами ООО "Энергия - Новый Раздел" является ООО "АПП" Львовское "(90,05%), Городское КП" Роздилтеплокомуненерго "(9,95%). Бенефициарами выступают Богдан и Ярослав Дубневичи.

ООО НПП "Энергия - Новояворовск" принадлежит ООО "АПП" Львовское "" (92,36%), МКП "Новояворивськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворовске КП "Городские электрические сети" (4,49%). Бенефициарными собственниками являются также Богдан и Ярослав Дубневичи.

В августе 2020 тем самым пяти лицам сообщили о подозрении во втором эпизоде этого дела.

Кроме этого дела, народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в злоупотреблениях на посту главы транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци", в результате чего государство понесло убытки на сумму около 93 миллионов гривен. 31 октября 2019 Верховная Рада поддержала снятие с него неприкосновенности. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. 7 ноября 2019 суд арестовал Ярослава Дубневича, но он вышел из СИЗО на следующий день, внеся залог в размере 90 млн грн.

Интересным эпизодом в этом деле является то, что Ярослав Дубневич с помощью судьи Вовка пытается вернуть себе средства, изъятые во время обысков. Речь идет о 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро.

Также он начал разделение имущества со своей женой, вероятно, для того, чтобы избежать его конфискации.

По Богдана Дубневича НАБУ также открыло дело по представлению Назка, которое обвиняет его в недостоверным декларированием. Богдан Дубневич повторно баллотировался в народные депутаты, но проиграл гонку Галине Васильченко.

После конфискации двух ТЭЦ и передачи их в управление АРМА предыдущие владельцы постоянно устраивали провокации, диверсии и вредительство на этих предприятиях. В результате этих действий на протяжении предыдущих лет в двух городах области, а именно Новом Роздоле и Новояворовске, был под угрозой отопительный сезон. В ситуацию даже вмешивался правительство, а полиция открывала уголовные дела.

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