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Espreso.tvОбществоДенисова обжаловала в ОАСК введение платных камер в СИЗО

Денисова обжаловала в ОАСК введение платных камер в СИЗО


фото: zn.ua
В Окружном административном суде города Киева зарегистрировали иск Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к Министерству юстиции

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Денисова просит суд признать противоправным приказ Минюста, которым был введен проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

Среди других требований - обязать министерство исключить приказ из реестра нормативно-правовых актов.

По мнению уполномоченного, получение улучшенных условий на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства.

  • Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.
  • Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.

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