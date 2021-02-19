Денисова обжаловала в ОАСК введение платных камер в СИЗО

19 февраля, 2021, 17:04

В Окружном административном суде города Киева зарегистрировали иск Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к Министерству юстиции

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Денисова просит суд признать противоправным приказ Минюста, которым был введен проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

Среди других требований - обязать министерство исключить приказ из реестра нормативно-правовых актов.

По мнению уполномоченного, получение улучшенных условий на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.