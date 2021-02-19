Билл Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину

19 февраля, 2021, 11:18

Основатель компании Microsoft и один из самых богатых людей мира Билл Гейтс заявил, что у него нет биткоинов

"У меня нет биткоинов и нет открытых позиций на них", - заявил Гейтс.

Миллиардер отметил, что ему нравится то, что финансовую сферу пытаются перенести в цифровой вид, но подчеркнул, что у него нет сложившегося мнения по криптовалюте.

"I do not own #Bitcoin . I'm not short Bitcoin," says @BillGates . "I do think moving money into a more digital form and getting transaction costs down, that's something the Gates Foundation does in developing countries." https://t.co/Td917idvqn pic.twitter.com/AsycxLv1bL - CNBC (@CNBC) February 18, 2021



"Криптовалюта нужна не для того, чтобы идти от уплаты налогов или других незаконных действий. Но курс биткоина очень волатильный, а я не могу прогнозировать, как эта сфера будет развиваться", - сообщил Гейтс.

16 февраля курс биткоина впервые превысил отметку в 50 тыс долларов. Это произошло после того, как производитель электрокаров Tesla спровоцировал резкий рост стоимости биткоина, сообщив в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке криптовалюты на $ 1,5 млрд.

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