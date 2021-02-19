Биатлон: определился состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ

19 февраля, 2021, 17:10

Главный тренер Юрай Санитра определился с составом сборной Украины на женскую эстафету на чемпионате мира в Поклюке

Об этом сообщает "Суспільне спорт".

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

В женской эстафете Украины представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашка и Елена Пидгрушная.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

20 февраля

12:45 - женская эстафета

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