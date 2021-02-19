Биатлон: определился состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ

19 февраля, 2021, 18:14

Главный тренер Юрай Санитра определился с составом сборной Украины на мужскую эстафету на чемпионате мира в Поклюке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Общественное спорт".

Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 21 февраля. На турнире разыгрываются одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

В мужской эстафете Украину представят Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

20 февраля

16:00 - мужская эстафета

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