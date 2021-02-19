Близкие к Кремлю олигархи не попадут под новые санкции ЕС, - СМИ

19 февраля, 2021, 17:59

В новый санкционный список Евросоюза из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального не попадут прокремлевские олигархи, сообщает EUObserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах

По данным брюссельского издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник, 22 февраля, согласуют новый пакет санкций против российских чиновников, причастных к аресту Навального. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят европейские активы.

Один из источников в ЕС заметил, что дипломатическая служба ЕС намерена "ускорить" санкционный процесс, чтобы новый пакет мер вступил в силу через несколько недель.

По данным EUobserver, только одно восточноевропейская государство заявило о необходимости включения олигархов в черный список. Но даже страны Балтии, агрессивно настроенные против России, согласились на минимальный вариант санкций. С другой стороны, дружеские России страны ЕС, такие как Австрия, Кипр, Греция и Венгрия, не должны блокировать решения по санкциям.

"Если мы займемся олигархами, то мы должны убедиться, что у нас есть прочная правовая база, чтобы они [санкции] ни были отменены судебным иском в будущем... Ситуация [в России] вряд ли улучшится, поэтому мы изучаем это, и [списки олигархов ] могут появиться во второй волне санкций", - сказал один из источников в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС уже начал обсуждение новых санкций против России из-за Навального. При этом ни одна из стран-участниц не возражает против этого, но переговоры пока идут в закрытом режиме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb