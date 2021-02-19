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Байден заявил, что защита Украины - жизненно важна для США


фото: Reuters
Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина.

"Путин пытается ослабить европейский проект и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю гораздо проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что в случае с Россией мир сталкивается с вызовами иного рода, чем с Китаем, но они столь же реальны.

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