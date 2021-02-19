Байден заявил, что защита Украины - жизненно важна для США
19 февраля, 2021, 19:40
Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина.
"Путин пытается ослабить европейский проект и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю гораздо проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - заявил Байден.
Он подчеркнул, что в случае с Россией мир сталкивается с вызовами иного рода, чем с Китаем, но они столь же реальны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти