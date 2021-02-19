Apple планирует в течение нескольких месяцев выпустить съемную батарею для iPhone - Bloomberg

19 февраля, 2021, 19:08

Компания Apple планирует выпустить съемную батарею для iPhone, которая поддерживает магнитную систему MagSafe

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple разрабатывает съемную батарею для iPhone не менее года. Запуск планируется в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что съемную батарею могут позиционировать как аксессуар для iPhone 12, поскольку она поддерживает MagSafe.

Ее разработка затягивалась, ведь компания сталкивалась с проблемами с программным обеспечением, которое сигнализировало о перегреве батареи.

Как сообщается, съемная батарея будет крепиться к задней части смартфона, ее прототипы имеют белый резиновый корпус. Она будет обеспечивать дополнительное время работы.

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