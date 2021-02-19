4ROOM - лидер среди интернет-магазинов, которые продают мебель в Украине

19 февраля, 2021, 17:27

Широкий модельный ряд мебели сложно оценить где-нибудь в реальных магазинах и торговых центрах. Придется несколько часов или даже дней потратить, чтобы всё-таки оценить качество и функционал мебели. Лучше всего это сделать в интернете в спокойной обстановке, оценивая визуальные составляющие, параметры и характеристики мебели

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Это функциональное дополнение для дома, офиса, производственных объектов, отелей, общественных заведений и т.д. Посетите интернет-магазин мебели 4room.ua и с первых минут начинайте выбор достойных решений. При возникновении сложностей быстрая помощь будет предоставлена консультантами и сотрудниками магазина.

Ассортимент каталога

Количество мебели впечатляет. Для удобства выбора предложения разделены на ряд категорий с конкретными характеристиками и показателями:

мягкая мебель;

спальни;

прихожие;

детские;

гарнитуры для кухни;

модели для дачи и сада;

пластиковая мебель.

Виртуальный каталог систематизирован с удобством выбора благодаря наличию специального фильтра. Выборка обеспечит подбор под индивидуальные задачи и пожелания, исключив лишние предложения из ассортимента.

Палитра стилей

По итогу каждый подберет мебель, соответствующую не только функционалу и требованиям по практичности, но и определенному стилю. Из стилевого ассортимента самыми яркими предложениями являются:

неоклассика (массивная мебель, изготавливаемая чаще всего из натурального массива древесины);

кантри (простая мебель из дерева, олицетворяющая комфортную, сельскую, но удобную обстановку);

модерн (плавность линий и исключительно натуральные оттенки);

хай-тек (простые изделия, изготовленные с применением хрома, стекла и металла);

авангард (гармоничное объединение современного декора и классики).

В любом варианте стиля применяются высококачественные и экологически чистые материалы. Бюджетные варианты изготавливаются из МДФ и ДСП, а дорогие из натурального массива дерева.

Покупка в интернет-магазине

Экономия денег и времени является главным и первым аргументом в пользу выбора через интернет. Конструкция сайта крайне удобная для потенциальных покупателей, ведь упрощает анализ, а каждая карточка товара кроме характеристик и описания дополняется фотографиями для наглядной оценки.

Консультационная поддержка по всем вопросам сопровождает клиента на протяжении всех этапов оформления заказа. Консультанты профессионально решат любую проблему и дополнительно подскажут, как сделать правильный выбор, основываясь на своих же требованиях и запросах.