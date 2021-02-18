Журналисток "Белсата" приговорили к двум годам колонии за стрим протестов в Минске
Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает телеграмм-канал "Белсата".
В день оглашения приговора журналисток "Белсата" пришли поддержать около 40 человек.
Журналисток "Белсата" задержали 15 ноября 2020 года во время прямой трансляции с акции памяти погибшего белорусского активиста Романа Бондаренко. Обвинение настаивало, что Чульцова и Бахвалова якобы собирали протестующих "путем озвучивания информации" в прямом эфире. Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сами журналистки отрицают все обвинения.
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