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Espreso.tvОбществоЖурналисток "Белсата" приговорили к двум годам колонии за стрим протестов в Минске

Журналисток "Белсата" приговорили к двум годам колонии за стрим протестов в Минске


фото: belsat
Суд Фрунзенского района Минска в четверг, 18 февраля, признал виновными журналисток польского телеканала "Белсат" Екатерину Бахвалову (псевдоним - Андреева) и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них "

Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает телеграмм-канал "Белсата".

В день оглашения приговора журналисток "Белсата" пришли поддержать около 40 человек.

Журналисток "Белсата" задержали 15 ноября 2020 года во время прямой трансляции с акции памяти погибшего белорусского активиста Романа Бондаренко. Обвинение настаивало, что Чульцова и Бахвалова якобы собирали протестующих "путем озвучивания информации" в прямом эфире. Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сами журналистки отрицают все обвинения.

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