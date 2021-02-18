Из-за "разногласий в команде": премьер-министр Грузии заявил об отставке

Об этом он заявил на специальном брифинге, передает "Эхо Кавказа".

Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой по исполнению решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, выполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

Отметим, что Тбилисский городской суд в среду, 17 февраля постановил арестовать Нику Мелия, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами есть наибольшим риском для будущего нашей страны", - заявил он на брифинге.

Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.

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