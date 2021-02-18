Впервые за восемь лет Иерусалим засыпало снегом
Об этом сообщает Reuters.
Метель началась в среду вечером, заставив городские власти остановить общественный транспорт и перекрыть главную автодорогу в Иерусалим.
The #CityofDavid all dressed in white!- City of David Ancient Jerusalem (@cityofdavid) February 18, 2021
#JerusalemSnow
(Yonit Schiller) pic.twitter.com/8FnGyMKIyc
Для Иерусалима это редкое явление - увидеть святые места, покрытые снегом, в частности Западную стену, укрытую белым.
Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN- Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021
Перед рассветом дети играли в снежки перед воротами Старого города, куда верующие направились для посещения святых мест.
#NoticiasIsrael | #nieve en #jerusalem | #israel #israeltiktok #snow #jerusalenesmihogar #jerusalenmusica pic.twitter.com/QXus9dn3l9- Coalición Israel (@CoalicionIsrael) February 18, 2021
"Мы приехали из Тель-Авива, чтобы поиграть в снежки. Редкий случай, когда в Иерусалиме выпадает снег. Последний раз, я думаю, это было в 2013 году", - сказал гость города Бен Миллер.
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