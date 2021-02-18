Впервые за восемь лет Иерусалим засыпало снегом

18 февраля, 2021, 17:41

В Иерусалиме внезапно начался обильный снегопад, чего не было на протяжении последних восьми лет. Такие осадки привели к остановке движения общественного транспорта

Об этом сообщает Reuters.

Метель началась в среду вечером, заставив городские власти остановить общественный транспорт и перекрыть главную автодорогу в Иерусалим.



Для Иерусалима это редкое явление - увидеть святые места, покрытые снегом, в частности Западную стену, укрытую белым.

Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN - Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021



Перед рассветом дети играли в снежки перед воротами Старого города, куда верующие направились для посещения святых мест.



"Мы приехали из Тель-Авива, чтобы поиграть в снежки. Редкий случай, когда в Иерусалиме выпадает снег. Последний раз, я думаю, это было в 2013 году", - сказал гость города Бен Миллер.

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