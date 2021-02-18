Возможно, Зеленский намерен "отщипнуть" какую-то часть проукраинского электората из-за закрытия "каналов Медведчука", - Курпиль

18 февраля, 2021, 10:26

Народный депутат Украины V-VII созывов Степан Курпиль не верит, что запрещая пророссийские телеканалы, президент руководствовался благородными мотивами

Своим предположением экс-нардеп поделился в эфире программы "Главное" , пишет "Еспресо.Захид" .

"Пятая колонна будет делать свое дело, так как она его делает. Другое дело, мы позволим ей работать столь открыто. Здесь как раз у власти есть все рычаги, какими бы мотивами он не руководствовался", - отметил Степан Курпиль.

"Согласен с тем, что идет манипуляция, что подготовлено два законопроекта против украинского языка как государственного, что закрытие каналов абсолютно не соответствуют той политике, которую проводит Зеленский и его команда. Вполне возможно, что он намерен возглавить проукраинский электорат или "отщипнуть" какую-то его часть. Думаю, что это - продолжение электоральной политики, когда "и вашим, и нашим". Во время президентских выборов каждый из избирателей что-то себе "дорисовывает": те, которые за НАТО, считали, что Зеленский поведет страну в НАТО, те , что против, считали, что нет, и т.д. сейчас происходит нечто подобное. Только сейчас достаточно трудно отмалчиваться. Надо не только говорить, но и действовать. Собственно, за действиями, за руками следить. Не верю, что это сделано с чистым сердцем, на благо народа. Скорее всего, речь идет о каких-то электоральных мотивах", - предполагает бывший народный депутат.

Не исключает и влияния на Зеленского администрации новоизбранного президента США Джозефа Байдена: "Международное, в частности западное влияние имеет очень большое значение для украинской политики. Опять же, видим определенное раздвоение. Есть попытки снять с должностей в антикоррупционных органах своих людей, но есть другие попытки. Есть продвижение на должности людей из режима Януковича. Очень хорошо (хотя и нас критикуют за это), что у нас, возможно, есть внешнее управление, потому что только под внешним кнутом мы что-то делаем. Сами мы ничего не способны сделать, потому что страной управляют олигархи и их все абсолютно устраивает ".

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