ВАКС в четвертый раз вынес решение принудительно доставить Вовка в суд
18 февраля, 2021, 16:29
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк в очередной раз не доставлен в ВАКС для избрания ему меры пресечения, снова принято решение о принудительной доставке
Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе ВАКС.
Высший антикоррупционный суд Украины 18 февраля в четвертый раз принял решение принудительно доставить в зал суда председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
"Судья Андрей Бицюк постановил применить привод к председателю ОАСК", - отметили в пресс-службе.
Следующее судебное заседание назначено на 22 февраля.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
- Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
- Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.
- Впоследствии председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка во второй и в третий раз не доставили в Высший антикоррупционного суд для избрания ему меры пресечения.
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