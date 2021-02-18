В Закарпатской области выявили два случая малярии

18 февраля, 2021, 17:08

На Закарпатье в феврале обнаружили два случая заболевания малярией

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В феврале в Закарпатской области зарегистрировали завезенный случай заболевания малярией у граждан Республики Конго", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заболели мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев и его мама, прибывшие в Украину в конце января из Республики Конго. По словам матери, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. В Украине у мальчика на третий день появилось нерегулярное повышение температуры тела до 39,0 °C. Ориентировочно тогда же лихорадка и нерегулярное повышение температуры до 39,0-40,0 °C появились и у матери.

Через неделю после приезда в Украину мать с ребенком обратились за медицинской помощью. На основании лабораторных исследований у пациентов выявлен возбудитель малярии - P. falciparum (++). Назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное.

Сейчас продолжаются эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия.

Справка: Малярия - инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими повышениями температуры тела, увеличением печени, селезенки. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

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