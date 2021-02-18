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Espreso.tvОбществоВ Израиле ввели "паспорта" для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом

В Израиле ввели "паспорта" для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом

Правительство Израиля вводит "зеленый паспорт", который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел

Об этом сообщает Times of Israel.

Документ позволит посещать спортзалы, бассейны, выставки и жить в гостиницах.

Уже с 21 февраля израильтяне смогут показывать сканкопию "паспорта".

Министр здравоохранения Израиля Юли Эдльштейн подчеркнул, что за подделку предусмотрена уголовная ответственность ..

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