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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске сообщили о минировании аэропорта, нескольких университетов и других зданий

В Ивано-Франковске сообщили о минировании аэропорта, нескольких университетов и других зданий

Полиция проверяет информацию о заминировании более десяти объектов в Ивано-Франковске

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Поступила информация о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.

На месте работают полицейские, которые проводят проверку объектов и прилегающую территорию.

"По адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка полученных сообщений", - говорится в сообщении.

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