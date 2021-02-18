В Ивано-Франковске сообщили о минировании аэропорта, нескольких университетов и других зданий
18 февраля, 2021, 15:53
Полиция проверяет информацию о заминировании более десяти объектов в Ивано-Франковске
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Поступила информация о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.
На месте работают полицейские, которые проводят проверку объектов и прилегающую территорию.
"По адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка полученных сообщений", - говорится в сообщении.
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