В Винницкой области полиция разоблачила незаконную ферму по выращиванию конопли

18 февраля, 2021, 19:24

В Винницкой области обнаружили незаконную ферму, где выращивали несколько сотен наркотических растений

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

18 февраля на территории Барской территориальной общины во время санкционированного обыска на территории бывшей фермы полицейские обнаружили ангар с теплицей, где злоумышленники выращивали растения конопли.

Среди изъятого - несколько сотен отдельно высаженных запрещенных наркосодержащих растений.

По словам начальника отделения полиции №1 Жмеринского районного отделения полиции Сергея Петлика, во время проведения санкционированных обысков в одном из ангаров правоохранители обнаружили теплицу, где выращивалась конопля.

Отмечается, что для культивирования запрещенных растений злоумышленники создали все необходимые условия, соответствующий микроклимат, подключили лампы дневного света, дополнительный обогрев, систему полива и вентиляции.

В настоящее время полиция проводит розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному выращиванию запрещенных растений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Фото: vn.npu.gov.ua

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