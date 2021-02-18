В Ватикане работников предупредили о риске увольнения, если те не вакцинируются от COVID-19

Об этом со ссылкой на указ кардинала Джузеппе Бертелли сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что вакцинация является "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям. Согласно указу те, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, смогут получить другую должность - вероятно, там, где они будут контактировать с меньшим количеством людей и при этом получать такую же зарплату, несмотря на вероятный низкий статус должности.

Однако к тем, кто откажется делать прививки без уважительной причины, будет применено конкретное положение закона от 2011 года о правах и обязанностях работников. Согласно ему отказ работника от "мер предосторожности", что может иметь "разной степени последствия", может "привести к увольнению".

Указ был подписан 8 февраля, а затем размещен на веб-сайте губернаторского ведомства.

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