В столице Индонезии начали штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tempo.

Сумма штрафа составляет пять миллионов рупий (около $357 долл).

Штрафовать будут тех, кто уже может вакцинироваться, но отказывается от этого.

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия обратил внимание на то, что штрафы заставят людей следовать советам относительно вакцинации. Целью решения не является сбор денег.