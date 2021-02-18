В США взорвали казино Трампа на побережье океана

18 февраля, 2021, 10:27

В Атлантик-Сити местные власти снесли заброшенный гостиничный комплекс Дональда Трампа. Ранее там располагалось казино и отель

Об этом сообщает The Guardian .

Комплекс находился на набережной у океана. Он был открыт в 1984 году, но со временем обанкротился и пришел в упадок.

В 2014 году его закрыли для посещений. Дональд Трамп потерял контроль над этой недвижимостью еще в 2009 году.

Подрыв многоэтажного дома произошел на глазах у прохожих. Бывшее казино Трампа превратилось в пыль за несколько секунд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb