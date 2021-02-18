В США умер один из самых популярных радиоведущих Раш Лимбо

18 февраля, 2021, 10:58

Один из самых популярных американских радиоведущих Раш Лимбо, известный своими консервативными взглядами, скончался 17 февраля в городе Палм-Бич в штате Флорида в возрасте 70 лет

Причиной смерти стал рак легких в запущенной форме, сообщает Радио Свобода .

Раш Лимбо вел одно из самых популярных в США радиошоу - The Rush Limbaugh Show. С момента премьеры на национальном уровне в 1988 году Шоу Раша Лимбо стало самым рейтинговым ток-шоу на радио в Соединенных Штатах, оно транслировалось почти на 600 радиостанциях по всей стране. Жанр передачи определялся как "консервативный разговор".

Был одним из самых радикальных противников Демократической пратии и президента Барака Обамы. Во время выборов поддержал Дональда Трампа, хотя и не был его горячим сторонником.

В начале 2020 года, на следующий день после обнародования его диагноза, Дональд Трамп наградил его высшей гражданской наградой страны - Президентской медалью Свободы. Лимбо сказал тогда, что намерен продолжать вести свою программу в обычном режиме, пока будет проходить лечение.

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