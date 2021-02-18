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Espreso.tvМирВ США неизвестные стреляли возле автостанции в Филадельфии, восемь раненых

В США неизвестные стреляли возле автостанции в Филадельфии, восемь раненых


фото: NBC
В Филадельфии (США) неизвестные открыли огонь на улице

Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

В результате стрельбы по меньшей мере 8 человек получили ранения. За жизнь пожилого мужчины борются врачи. Также среди раненых - девушка-подросток.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и больницей. По данным журналистов, 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Полицейские задержали одного нападающего.

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