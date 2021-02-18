В США неизвестные стреляли возле автостанции в Филадельфии, восемь раненых
18 февраля, 2021, 07:20
В Филадельфии (США) неизвестные открыли огонь на улице
Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.
В результате стрельбы по меньшей мере 8 человек получили ранения. За жизнь пожилого мужчины борются врачи. Также среди раненых - девушка-подросток.
Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и больницей. По данным журналистов, 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Полицейские задержали одного нападающего.
BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We do not see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV- Aaron Baskerville (@ ABaskerville10) February 17, 2021
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