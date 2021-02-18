В США неизвестные стреляли возле автостанции в Филадельфии, восемь раненых

18 февраля, 2021, 07:20

В Филадельфии (США) неизвестные открыли огонь на улице

Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

В результате стрельбы по меньшей мере 8 человек получили ранения. За жизнь пожилого мужчины борются врачи. Также среди раненых - девушка-подросток.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и больницей. По данным журналистов, 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Полицейские задержали одного нападающего.

BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We do not see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV - Aaron Baskerville (@ ABaskerville10) February 17, 2021