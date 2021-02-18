В Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса украинцев, которые легально находятся в стране

18 февраля, 2021, 16:44

В Польше на третьем этапе вакцинации будут прививать граждан Украины, которые легально находятся в стране, но не имеют медицинской страховки

Об этом говорится в ответе Минздрава страны на информационный запрос Укринформа.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например имеют карту временного и постоянного пребывания), будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые не застрахованы, также будут прививать за счет бюджета страны", - сообщили в Минздраве Польши.

Для прививки нужно иметь при себе паспорт.

Вакцинация иностранцев пройдет в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все граждане старше 18 лет, которые не были включены в график прививок на предыдущих этапах.