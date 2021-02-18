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Espreso.tvОбществоВ Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса украинцев, которые легально находятся в стране

В Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса украинцев, которые легально находятся в стране


фото: reuters
В Польше на третьем этапе вакцинации будут прививать граждан Украины, которые легально находятся в стране, но не имеют медицинской страховки

Об этом говорится в ответе Минздрава страны на информационный запрос Укринформа.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например имеют карту временного и постоянного пребывания), будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые не застрахованы, также будут прививать за счет бюджета страны", - сообщили в Минздраве Польши.

Для прививки нужно иметь при себе паспорт.

Вакцинация иностранцев пройдет в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все граждане старше 18 лет, которые не были включены в график прививок на предыдущих этапах.

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