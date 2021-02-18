В ОПУ не считают необходимым отправлять в отставку Кабмин, - Подоляк

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, пора ли менять Кабмин, он заявил, что "сейчас еще нет".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - отметил Подоляк.

При этом в Офисе президента заявили о необходимости усиления некоторых позиций.

"В частности, например, у нас сегодня очень рассеянная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра ...", - добавил Подоляк.

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