В одном из общежитий Киева вооруженные ножом и пистолетом студенты ограбили товарища
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В киевскую полицию обратился студент одного из столичных вузов и сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения в общежитии на улице Дегтяревской. Немедленно на место совершения преступления прибыли экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и оперативные сотрудники", - говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника Шевченковского управления полиции Виталия Чернышенко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники установили личности вероятных подозреваемых и задержали их.
"Мы установили, что в комнату общежития, где проживал потерпевший, зашел его знакомый. Затем он вышел, но впоследствии вернулся с двумя парнями и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, забрали у студента наручные часы, наушники, а также банковскую карточку . Кроме того, злоумышленники заставили парня сказать пароль от карты и сняли с нее наличные - около четырех тысяч гривен ", - сообщил он.
Так, трех фигурантов - студентов столичных вузов в возрасте от 18 до 22 лет, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, следователи изъяли у них вещественные доказательства.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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