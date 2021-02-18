В одном из общежитий Киева вооруженные ножом и пистолетом студенты ограбили товарища

18 февраля, 2021, 14:58

Полицейские Киева задержали и объявили о подозрении трем студентам, которые в общежитии, угрожая пистолетом и ножом, ограбили товарища

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В киевскую полицию обратился студент одного из столичных вузов и сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения в общежитии на улице Дегтяревской. Немедленно на место совершения преступления прибыли экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и оперативные сотрудники", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Шевченковского управления полиции Виталия Чернышенко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники установили личности вероятных подозреваемых и задержали их.

"Мы установили, что в комнату общежития, где проживал потерпевший, зашел его знакомый. Затем он вышел, но впоследствии вернулся с двумя парнями и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, забрали у студента наручные часы, наушники, а также банковскую карточку . Кроме того, злоумышленники заставили парня сказать пароль от карты и сняли с нее наличные - около четырех тысяч гривен ", - сообщил он.

Так, трех фигурантов - студентов столичных вузов в возрасте от 18 до 22 лет, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, следователи изъяли у них вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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