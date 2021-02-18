В одном из детсадов Тернополя произошла вспышка кишечной инфекции
Об этом сообщает областной лабораторный центр в Facebook .
"18.02.2021. в г. Тернополе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванная ротавирусом, в результате которой пострадали дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, все пострадавшие являются воспитанниками одной группы детского сада.
Также сообщается, что специалисты областного лабораторного центра начали эпидемическое расследование чрезвычайного происшествия.
"С целью локализации и ликвидации вспышки, установления источника, вероятных факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания, осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.
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