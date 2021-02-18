В Одесской области нашли останки древнего животного. ФОТО

18 февраля, 2021, 20:25

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области нашли останки древнего животного

Об этом сообщил директор Иван Русев в Facebook.

"Во время недавнего обследования территории НПП "Тузловские лиманы" наши друзья наткнулись на интересные останки. Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может, и другой древний житель Причерноморья, который жил миллионы лет назад. Это должна показать экспертиза, которую проведут профильные ученые, согласные определить возраст найденных костей", - сообщил он.

Русев отметил, что останки найдены на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

Он также добавил, что обращения, которые ранее, в контексте с другими находками, были отправлены в Одесский национальный университет им. Мечникова и в Институт археологии НАН Украины, положительных результатов не дали. В связи с этим он просит откликнуться энтузиастов, которые могут провести или помочь в организации соответствующих исследований. В частности, одесские экологи готовы, в случае получения нужных контактов, обратиться в Кембридж.

НАЙДЕНЫ ДРЕВНИЕ ОСТАНКИ Во время недавнего обследования территории НПП "Тузловские Лиманы", наши друзья, наткнулись на ... Опубликовано Ivan Rusev Среда, 17 февраля 2021 г.

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