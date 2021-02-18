В Одессе произошел пожар в новостройке, есть погибший

18 февраля, 2021, 11:32

В Одессе на пятом этаже 20-этажного строящегося жилого комплекса произошел пожар

Об этом сообщает ГСЧС.

"18 февраля в 07:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже 20-ти этажного дома по адресу: г. Одеса, Киевский р-н, ул. Фонтанская дорога, 118А, дом 3, что пока строится ЖК "Аквамарин". По прибытию отделение 6 ДПРЧ установлено возгорание в квартире новостройки на 5-м этаже новостройки жилого дома ", - говорится в сообщении.

7:52 пожар локализован и в 07:56 ликвидирован на площади 5 м2. Во время тушения пожара обнаружили тело погибшего мужчины. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

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