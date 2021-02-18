В Киеве состоялось шествие к годовщине расстрелов Небесной Сотни

Об этом сообщает РБК-Украина .

В 19:00 в Михайловском соборе началась панихида по погибшим. После завершения участники шествия начали собираться у Стены памяти.

От Михайловского собора участники шествия отправились по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

Участники шествия несли свечи, лампадки и различные плакаты о событиях на Майдане.

Впоследствии они пришли под Офис президента. Они требуют разблокировать судебные заседания по "делам Майдана", а также наказать заместителя руководителя ОП Олега Татарова, который был заместителем начальника Главного следственного управления МВД во время Революции Достоинства.

Кроме того, участники акции призывают принять законопроект об усовершенствовании заочного осуждения убийц Небесной сотни.